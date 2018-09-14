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Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин

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Фото: youtube.com
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Канадский певец Джастин Бибер женился на американской модели Хейли Болдуин, пишет People.

Молодые люди 14 сентября официально зарегистрировали брак в суде Нью-Йорка, рассказал источник, близкий к семье Бибера. Свадебная церемония в церкви и празднование с семьей и друзьями пройдут позднее.

Фотографии, на которых по пути в здание суда запечатлены 24-летней певец и 21-летняя модель, опубликовал портал TMZ. Бибер сделал предложение Болдуин 7 июля во время отдыха на Багамах. После этого в соцсетях они неоднократно публиковали посты с признаниями друг другу в любви.

Хейли Болдуин — младшая дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина. Ее отношения с Бибером начались в 2015–2016 годах, но затем пара рассталась. Месяц назад они снова сошлись — после того, как певец расстался с актрисой Селеной Гомес.

В июле журнал Forbes включил музыканта в топ-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира, пишет «Газета.ру».

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