Порошенко объявил о повышении зарплат украинским военным

Украинским военным поднимут зарплату на 30% в 2019 году, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Повышению денежного обеспечения украинского воина быть. Озвученная мной и поддержанная Советом национальной безопасности и обороны инициатива по увеличению выплат солдатам отражена в бюджете-2019», — написал президент в Twitter, пишет «Газета.ру».

Ранее 14 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство заложило в проект бюджета на 2019 год повышение расходов на безопасность и оборону на 28%, до $7,43 млрд.

30 июля сообщалось, что, по данным портала Ukrmilitary, из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с января по июнь 2018 года уволились 11 тыс. офицеров и контрактников.

Главной причиной такой тенденции стала низкая зарплата, о чем заявили 36% опрошенных бывших военных.

Сообщалось, что военнослужащий ВСУ в среднем получает 8,7 тыс. гривен ($309). При этом денежное довольствие в первый год контракта составляет 7,5 тыс. гривен ($266).