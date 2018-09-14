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Путин обсудил с Меркель ситуацию вокруг Сенцова

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию вокруг осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров.

По его словам, тема была затронута политиками во время встречи в Мезеберге 18 августа. Лавров отметил, что Москва постоянно информирует общественность о состоянии Сенцова, который находится под постоянным контролем врачей.

«Этот вопрос касается сугубо гуманитарной сферы, есть законодательные процедуры в России, которые в данном случае применимы. Все те, кто беспокоится о его судьбе, об этом осведомлены», — цитирует министра ТАСС в пятницу, 14 сентября.

Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. По версии следствия, украинец создал террористическую группировку, участники которой совершили два теракта в Симферополе весной 2014 года. 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку.

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