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Новейший российский самолет станет серьезной проблемой для НАТО

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Фото: ТАСС
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Военно-воздушные силы России к 2020–2021 годам начнут получать новейший российский авиационный комплекс А-100. Новый самолет может стать причиной серьезных проблем для НАТО, сообщило американское аналитическое издание The National Interest.

«Благодаря своей радарной системе А-100 обладает уникальной способностью обнаруживать воздушные и наземные цели», — поясняет издание. По своим характеристикам самолет превосходит зарубежные аналоги: А-100 может дать России определенное преимущество над американскими самолетами.

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь прокомментировал планы поставок. «Да, мы надеемся, что к концу этого года или в 2019 году мы будем с Министерством обороны предметно обсуждать заключение контракта на серийную поставку самолета А-100», — сказал Слюсарь в субботу, 8 сентября.

А-100 — самолет радиолокационного дозора и наведения. На нем установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование. Его будут использовать для обнаружения и последующего сопровождения различных воздушных, морских и наземных целей.

2 февраля, ТАСС сообщил, что А-100 удачно совершил первые испытания. «Испытания подтвердили правильность принятых технических решений», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

А-100 — российский авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76. Самолет должен прийти на смену самолетам А-50 и А-50У.

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