Volkswagen вернул на российский рынок хетчбэк Golf

Российское представительство немецкого автоконцерна Volkswagen объявило о старте продаж хетчбэка Golf. Об этом сообщается на сайте производителя.

Автомобиль доступен в четырех комплектациях: Trendline, Comfortline, R-Line и Highline. Его стоимость начинается от 1,42 млн рублей, топовая версия обойдется покупателям в 1,64 млн рублей.

Производитель представил Golf с обновленным дизайном. В машине установлены цифровая приборная панель, климат-контроль, электромеханический стояночный тормоз, система старт-стоп, датчики парковки, аудиосистема Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем, а также новые сиденья с несколькими вариантами обивки.

Снаружи дизайнеры оснастили авто светодиодной оптикой, новыми колесными дисками 16-дюймовыми или 17-дюймовыми.

Автомобиль доступен с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 125 л.с. и 150 л.с.

В России продажи этого автомобиля были прекращены еще в 2016 году.

Уверены, вы его ждали! Легендарный Volkswagen Golf! Уже в наличии у официальных дилеров Volkswagen! Автомобиль доступен с двумя бензиновыми двигателями — 125 и 150 л. с., а начальная цена равна 1 429 000 рублей.



Оставьте заявку Volkswagen Golf: https://t.co/5qQszV3YoH#VWGolf pic.twitter.com/ZwN3eVeFj4 — Volkswagen Russia (@VolkswagenRus) 14 сентября 2018 г.

Ранее днем автоконцерн объявил о завершении производства модели Volkswagen Beetle («Жук») в 2019 году. Стоимость «Жука» последнего выпуска с закрытым кузовом в 2019 году составит $23 тыс. для моделей SE и $26 тыс. — для моделей SEL.