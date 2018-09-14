Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о принудительной конвертации вкладов для банков страны.

«Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще нигде», — цитирует представителя Кремля телеканал «Звезда».

По словам Пескова, отказ от расчетов в американской валюте актуален для России, но пока не решено, когда и как именно это произойдет.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что процесс дедолларизации — совершенно естественная реакция на непредсказуемое поведение со стороны США. Эта тема активно обсуждается не только в Москве, но и во всем мире, подчеркнул он.

Накануне глава ВТБ Андрей Костин рассказал «Известиям» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке о плане по отказу от доллара. Дедолларизация предполагает при проведении экспортно-импортных сделок ускоренный переход на расчеты в других валютах, перевод юридических адресов крупных компаний в российскую юрисдикцию и размещение еврооблигаций на российской площадке.