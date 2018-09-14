Набиуллина обозначила срок возобновления покупки валюты Центробанком
Отложенные покупки валюты могут растянуться на период более года, заявила председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.
«После возобновления регулярных покупок мы оцениваем возможность проведения отложенных в этом году покупок иностранной валюты. При этом начало регулярных и отложенных покупок может не совпадать во времени», — цитирует «Интерфакс» Набиуллину.
По ее словам, «приостановка покупок окажет влияние на платежный баланс и курсовую динамику». 14 сентября Центробанк продлил мораторий на покупку валюты до декабря 2018 года.
23 августа Банк России отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца сентября. В ЦБ пояснили, что такие меры необходимы для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.
Сообщалось, что решение о возобновлении практики приобретения валюты будет принято с учетом фактической обстановки на финансовых рынках в сентябре.