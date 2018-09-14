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Набиуллина обозначила срок возобновления покупки валюты Центробанком

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Отложенные покупки валюты могут растянуться на период более года, заявила председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

«После возобновления регулярных покупок мы оцениваем возможность проведения отложенных в этом году покупок иностранной валюты. При этом начало регулярных и отложенных покупок может не совпадать во времени», — цитирует «Интерфакс» Набиуллину.

По ее словам, «приостановка покупок окажет влияние на платежный баланс и курсовую динамику». 14 сентября Центробанк продлил мораторий на покупку валюты до декабря 2018 года.

23 августа Банк России отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца сентября. В ЦБ пояснили, что такие меры необходимы для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

Сообщалось, что решение о возобновлении практики приобретения валюты будет принято с учетом фактической обстановки на финансовых рынках в сентябре.

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