Более 50 сосен незаконно вырубили в Белогорске

В Белогорске Амурской области неизвестные незаконно вырубили более 50 сосен. Об этом стало известно специалистам Управления ЖКХ белогорской администрации.

Как рассказала начальник отдела ЖКХ и благоустройства Управления ЖКХ Наталья Башкирова, к специалистам обратился председатель местного охотобщества Владимир Анчутин. Он рассказал, что в лесу осуществляется незаконная вырубка сосен. Об этом пишет Амурская Служба Новостей.

Прибывшие на место специалисты установили, что было спилено более 50 сосен диаметром 25 см и 40 см. Это позволяет думать, что «черные лесорубы» намеревались пустить сосны на пиломатериал.

В пресс-службе городской администрации отметили, то за незаконную вырубку сосен может грозить штраф в размере от 500 тыс. рублей до лишения свободы на срок до двух лет с штрафом от 100 до 200 тыс. рублей.