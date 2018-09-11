Более 90% высаженных деревьев прижились в Симферополе

В Симферополе процент приживаемости высаженных деревьев и кустарников составил более 90%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на главу администрации города Игоря Лукашёва.

По словам главы администрации, в городе успешно прижились порядка 92% деревьев и кустарников, которые были высажены весной. За растениями постоянно ухаживают, регулярно выполняется полив и подкормка, пишет ИА «Крыминформ».

Также Лукашёв отметил, что есть и погибшие деревья. Причина в каждом случае устанавливается отдельно. Это делается для того, чтобы повысить эффективность работ по озеленению городских территорий.

Глава администрации добавил, что в конце октября – начале ноября в городе стартует второй этап высадки крупномерных растений в парках и скверах.