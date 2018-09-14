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Информационные таблички появились у деревьев в парке Южно-Сахалинска

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В городском парке Южно-Сахалинска установили информационные таблички рядом с краснокнижными деревьями. Об этом сообщает пресс-служба МАУ Городской парк культуры и отдыха имени Ю. Гарарина.

По мнению администрации парка, инициатива о размещении табличек с описанием редких краснокнижных растений будет весьма полезна для посетителей парка. На сегодняшний день в нем находятся более 20 редких растений, в числе которых плакучая ива, тис, бархат сахалинский, бересклет маака и многие другие. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Увидеть новые таблички и прочесть информацию о деревьях можно на аллее сакуры, у входа с Коммунистического проспекта, на тропе здоровья, около механических аттракционов и в районе теннисного корта.

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