Информационные таблички появились у деревьев в парке Южно-Сахалинска

В городском парке Южно-Сахалинска установили информационные таблички рядом с краснокнижными деревьями. Об этом сообщает пресс-служба МАУ Городской парк культуры и отдыха имени Ю. Гарарина.

По мнению администрации парка, инициатива о размещении табличек с описанием редких краснокнижных растений будет весьма полезна для посетителей парка. На сегодняшний день в нем находятся более 20 редких растений, в числе которых плакучая ива, тис, бархат сахалинский, бересклет маака и многие другие. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Увидеть новые таблички и прочесть информацию о деревьях можно на аллее сакуры, у входа с Коммунистического проспекта, на тропе здоровья, около механических аттракционов и в районе теннисного корта.