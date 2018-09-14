Прямой эфир

Брянского ученого включили в Европейскую группу по сохранению зубров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Польше состоялась ежегодная международная конференция по вопросам сохранения популяции зубров в Европе. Ее организовала Ассоциация любителей зубров. Специалисты собирались в Бещадском национальном парке в Подкарпатском воеводстве.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, на конференции принято решение включить в Европейскую группу по зубрам ученого из Брянска Елену Ситникову. Она выступала с докладом о влиянии деятельности зубров на древесную растительность, и ее выступление вызвало огромный интерес у специалистов.

На конец 2017 года численность зубров во всем мире составляла 7180 особей. Более 5 тыс. из них — вольные животные. В их число входят и 58 зубров, живущих в заповеднике «Брянский лес».

В январе 2018 года на территорию «Брянского леса» выпустили группу из 11 зубров, которые прибыли из Приокско-Террасного питомника. Группа животных из Московской области стала пополнением вольной популяции зубров, которые обитают в Центральной России на территории пяти самых охраняемых природных территорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зубров из Рязанской области отправили в заказник в Северной Осетии
Жители Брянска придумывают имя для альпаки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017