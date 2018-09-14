Брянского ученого включили в Европейскую группу по сохранению зубров

В Польше состоялась ежегодная международная конференция по вопросам сохранения популяции зубров в Европе. Ее организовала Ассоциация любителей зубров. Специалисты собирались в Бещадском национальном парке в Подкарпатском воеводстве.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, на конференции принято решение включить в Европейскую группу по зубрам ученого из Брянска Елену Ситникову. Она выступала с докладом о влиянии деятельности зубров на древесную растительность, и ее выступление вызвало огромный интерес у специалистов.

На конец 2017 года численность зубров во всем мире составляла 7180 особей. Более 5 тыс. из них — вольные животные. В их число входят и 58 зубров, живущих в заповеднике «Брянский лес».

В январе 2018 года на территорию «Брянского леса» выпустили группу из 11 зубров, которые прибыли из Приокско-Террасного питомника. Группа животных из Московской области стала пополнением вольной популяции зубров, которые обитают в Центральной России на территории пяти самых охраняемых природных территорий.