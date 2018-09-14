Прямой эфир

Верховный суд Бурятии запретил ребенку без пробы Манту ходить в детсад

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд Бурятии согласился с решением районного суда, запретившего ребенку посещать детский сад без пробы Манту. Первоначально в суд пожаловались родители ребенка, которых не устроило решение заведующей детским садом отказать малышу в посещении.

Как уточнили Сибирскому агентству новостей в республиканском управлении Роспотребнадзора, ежегодная туберкулинодиагностика проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами. Она позволяет выявлять туберкулез у детей на ранних стадиях. А отказ от этой процедуры влечет нарушение прав других детей на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в России снизилась смертность от туберкулеза — на 17,3% относительно уровня 2016-го. Эксперты отмечают, что в стране увеличивается охват граждан профилактическими осмотрами и развивается индивидуальный подход к лечению больных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи разрешили россиянам мочить манту
Депутат Госдумы Онищенко призвал россиян не мочить манту

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017