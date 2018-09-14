Верховный суд Бурятии запретил ребенку без пробы Манту ходить в детсад

Верховный суд Бурятии согласился с решением районного суда, запретившего ребенку посещать детский сад без пробы Манту. Первоначально в суд пожаловались родители ребенка, которых не устроило решение заведующей детским садом отказать малышу в посещении.

Как уточнили Сибирскому агентству новостей в республиканском управлении Роспотребнадзора, ежегодная туберкулинодиагностика проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами. Она позволяет выявлять туберкулез у детей на ранних стадиях. А отказ от этой процедуры влечет нарушение прав других детей на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в России снизилась смертность от туберкулеза — на 17,3% относительно уровня 2016-го. Эксперты отмечают, что в стране увеличивается охват граждан профилактическими осмотрами и развивается индивидуальный подход к лечению больных.