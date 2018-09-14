Устройство спортивных площадок завершается в парке 850-летия Москвы

В парке 850-летия Москвы завершаются работы по устройству спортивных площадок. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

«Специалисты обустраивают три площадки для воркаута. Две из них находятся в северо-западной части парка со стороны улицы Марьинский парк. Другая — самая большая, площадью 640 кв. м — появится недалеко от памп-трека. 97 тренажеров, которыми оборудуют спортивные зоны, рассчитаны на разные возрастные группы», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы.

Представители комплекса городского хозяйства отметили, что на площадках могут заниматься и дети, и взрослые, и люди с ограниченными возможностями.

На северо-западе парка также появится площадка для игры в пляжный волейбол. По ее периметру установят лавочки для болельщиков и желающих передохнуть игроков. Кроме того, в парке обустроят дорожно-тропиночную сеть, велодорожку протяженностью более 3 км и дорожку для бега и скандинавской ходьбы с резиновым покрытием. Также в парке обустроят две детские игровые площадки.

Рабочие в настоящее время уже подготовили основания площадок и сейчас ведут монтаж оборудования. Им еще предстоит уложить прорезиненное покрытие.

6 сентября сообщалось, что в Москве благоустроят еще три зоны отдыха у воды на территории Западного и Северо-Западного административных округов.