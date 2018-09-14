Билеты на электричку начнут продавать через мобильное приложение

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с 15 сентября запускает мобильное приложение, через которое пассажиры смогут покупать билеты на электрички в Москве, Московской области и соседних регионах. Об этом пишет газета «Ведомости» в пятницу, 14 сентября.

Пассажир сможет выбрать маршрут и дату поездки на своем смартфоне. Оплачивать заказ пользователь приложения будет банковской картой или через мобильный платежный сервис, например Apple Pay. Билет нужно будет активировать у турникета на станции отправления. Льготные билеты компания продолжит продавать только через кассы и билетные терминалы.

При этом до конца года компания будет продавать только разовые билеты, однако в 2019 году планируется ввести проездные абонементы. Число маршрутов, доступных для оплаты через телефон, также будет расширяться постепенно.

ЦППК — пригородная пассажирская компания, обслуживающая клиентов в Москве, Московской, Рязанской, Калужской, Владимирской областях. Это самая крупная из 22 существующих в России пригородных пассажирских компаний. Сейчас мобильное приложение ЦППК установлено у более 80 тыс. пользователей.