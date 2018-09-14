Прямой эфир

Рособрнадзор не будет вносить серьезные изменения в ЕГЭ в 2019 году

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Серьезных изменений в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2019 году вносить не планируют. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов во время Всероссийской встречи с родителями 14 сентября.

Глава ведомства также подчеркнул важность стабильных условий проведения государственных экзаменов, поэтому в проведении ЕГЭ в 2019 году не будет серьезных изменений в организации и минимальных баллах.

«Мы уже до 1 сентября на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) разместили все демоверсии по всем предметам, поэтому можно уже их использовать, можно использовать задания из открытого банка заданий», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Кравцова. Он добавил, что изменений также не планируется и в Государственной итоговой аттестации (ГИА), однако в обязательном порядке в экзамене по русскому языку появится устная часть.

7 сентября сообщалось, что «Яндекс» представил новый сервис для подготовки к ЕГЭ. В настоящее время доступны тесты по математике, физике и русскому языку, но со временем там появятся и другие дисциплины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Васильева обозначила темы итогового сочинения для допуска к ЕГЭ
Выпускники смогут сдавать ЕГЭ по китайскому языку

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017