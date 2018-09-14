Рособрнадзор не будет вносить серьезные изменения в ЕГЭ в 2019 году

Серьезных изменений в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2019 году вносить не планируют. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов во время Всероссийской встречи с родителями 14 сентября.

Глава ведомства также подчеркнул важность стабильных условий проведения государственных экзаменов, поэтому в проведении ЕГЭ в 2019 году не будет серьезных изменений в организации и минимальных баллах.

«Мы уже до 1 сентября на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) разместили все демоверсии по всем предметам, поэтому можно уже их использовать, можно использовать задания из открытого банка заданий», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Кравцова. Он добавил, что изменений также не планируется и в Государственной итоговой аттестации (ГИА), однако в обязательном порядке в экзамене по русскому языку появится устная часть.

7 сентября сообщалось, что «Яндекс» представил новый сервис для подготовки к ЕГЭ. В настоящее время доступны тесты по математике, физике и русскому языку, но со временем там появятся и другие дисциплины.