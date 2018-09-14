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Боец Тайсумов провалил взвешивание перед боем с Грином

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Фото: youtube.com
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Российский боец Майрбек Тайсумов провалил взвешивание перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, не сумев уложиться в лимит весовой категории. В этой связи спортсмен должен будет заплатить штраф.

Вес Тайсумова составил 73,02 кг, тогда как поединок должен пройти в весовой категории до 70,31 кг, пишет RT. Перевес россиянина составил порядка 2,2 кг. Его соперник, американский боец Десмонд Грин, в свою весовую категорию тоже немного не уложился — его взвешивание показало 70,7 кг.

Несмотря на это, пишет «Спорт-Экспресс», судьи приняли решение о допуске Майрбека Тайсумова до боя с Десмондом Грином, однако россиянин должен будет 40% своего гонорара выплатить сопернику.

Кроме Тайсумова, взвешивание провалил соперник россиянина Петра Яна — южнокорейский боец Чжин Су Сон.

Впервые проходящий в России турнир UFC состоится 15 сентября в московском СК «Олимпийский». Главным боем вечера станет поединок Алексея Олейника и Марка Ханта. Ранее был назван состав участников первого турнира UFC в РФ.

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