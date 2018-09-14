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Виновные в гибели ребенка получили условные сроки в Новгородской области

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В Боровичском районе Новгородской области вынесен приговор двум мужчинам, которые стали виновными в гибели семилетней девочки. Мужчины проводили спил дерева, которое в ходе валки упало на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Было установлено, что 22 марта 2018 года в деревне Травково индивидуальный предприниматель проводил работы по валке деревьев. Не имея законных оснований, он привлек к работам своего знакомого. Мужчины не обезопасили территорию, и одно из деревьев в ходе валки упало на девочку 2010 года рождения. От полученных травм ребенок погиб на месте, пишет ИА FlashNord.

Суд приговорил обоих мужчин к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Также суд лишил их права заниматься определенным видом деятельности на один год.

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