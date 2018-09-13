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Исилькульская больница выплатит 700 тыс. рублей за падение шкафа на ребенка

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Омский областной суд вынес решение по иску жительницы Исилькульского района к местной больнице, где на ее пятилетнюю дочь упал шкаф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Было установлено, что в мае 2016 года пятилетняя девочка проходила в больнице лечение. Во время нахождения в палате на пациентку упал шкаф, имевший дефекты при сборке и установке. В результате ребенок получил многочисленные переломы и травмы, которые привели к развитию серьезных последствий в виде ухудшения слуха и зрения. Об этом пишет РИА «Омск-информ».

К уголовной ответственности была привлечена сестра-хозяйка больницы по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В рамках рассмотрения гражданского дела о компенсации морального вреда Исилькульский городской суд частично удовлетворил требования истца и обязал Исилькульскую больницу выплатить пострадавшей стороне 700 тыс. рублей.

Больница попыталась оспорить решение, но Омский областной суд оставил его без изменений.

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