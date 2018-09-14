Сбор средств для семьи убитой девочки начали в Карелии

В Карелии объявили сбор средств для семьи 12-летней девочки, убитой в Кемском районе республики. Просьба перечислить средства родным погибшей опубликована в одной из социальных сетей.

По факту убийства заведено уголовное дело. В совершении преступления подозревают пожилого мужчину из поселка Рабочеостровска Кемского района. Местные жители говорят, что у него «не все в порядке с головой», передает ИА «Карелinform».

Накануне, 12 сентября, 12-летняя девочка отправилась в школу и не вернулась. Вечером ее тело с признаками насильственной смерти было найдено в лесополосе у поселка.