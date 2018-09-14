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Судебного пристава из Новосибирска ждет суд за прощение должников

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В Новосибирске будут судить районного пристава-исполнителя за взяточничество. Он брал деньги за потворствование уклоняющимся от уплаты долгов.

Как установило следствие, в 2017 году 29-летний пристав Заельцовского района неоднократно получал взятки за то, что закрывал дела в отношении должников.

Так, с жительницы Новосибирска он должен был взыскать около 1 млн рублей. Однако снял арест с ее банковских счетов за 25 тыс. рублей. С другого должника пристав получил 15 тыс. рублей, закрыв дело о долге в 870 тыс. рублей, уточняет vn.ru.

По представлению районного прокурора пристава уволили со службы по причине утраты доверия. Его ждет судебное разбирательство.

В июле в суд Казани поступили материалы дела в отношении экс-сотрудника районного отдела службы судебных приставов Татарстана. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Как считает следствие, экс-пристав за взятку в 3 млн рублей обещал оказать содействие в прекращении исполнительного производства в отношении должника.

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