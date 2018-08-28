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В Петербурге должник избил и покусал судебного пристава

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Фото: ТАСС/Пименов Роман
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В Санкт-Петербурге должник совершил нападение на заместителя начальника отдела судебных приставов. Об этом 28 августа сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 22 августа. Пристав, обратившись в полицию, рассказал, что должник ударил его кулаком в лицо и грудь, а также укусил за правое плечо.

Полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 58-летний уроженец Армении. Ранее он был судим по статьям УК РФ «Убийство по неосторожности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Правоохранители допросили подозреваемого. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

В апреле текущего года сообщалось, что предприниматель из Ростова-на-Дону, не желая погашать долги, инсценировал свою смерть. На этот шаг он пошел после того, как обещал изготовить мемориальные памятники для 40 человек, но не выполнил взятые на себя обязательства. Долг превысил 5 млн рублей.

Мужчина отправил одной из своих знакомых фотографию, где он лежит в гробу. Таким образом он попытался инсценировать свою смерть, однако обман раскрылся. Его приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы.

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