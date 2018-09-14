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Модернизация производства началась на Орловском бумажном комбинате

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На Орловском бумажном комбинате началась масштабная модернизация производства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Как рассказал генеральный директор комбината Виктор Перелыгин, решение о модернизации было принято еще 18 июня во время встречи с главой региона Андреем Клычковым. Тогда губернатор отметил, что власти заинтересованы в поддержке проектов экономики. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

В правительстве отмечают, что поддержка производства уже осуществляется. Так, были решены проблемы с водоснабжением, которые длились на протяжении нескольких лет, были значительно ускорены сроки поставки нового оборудования – первая партия уже поступила на производство.

До конца 2018 года на Орловском бумажном комбинате планируют создать порядка 300 новых рабочих мест, что позволит перейти на режим работы в две смены. В 2019 году предполагается перейти на трехсменный график.

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