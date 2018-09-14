Пираты в 2018 году выложили в Сеть половину вышедших в прокат фильмов

Антирекорд по количеству просмотров пиратских копий фильмов в интернете может быть установлен в 2018 году. Об этом говорится в отчете компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB.

По данным компании, в 2017 году рынок интернет-пиратства в России вырос на 21% и достиг $85 млн, передает ТАСС. За первые девять месяцев 2018 года было опубликовано 280 копий. Таким образом, почти половина вышедших в прокат в этом году фильмов была скопирована и размещена в интернете.

13 августа Роскомнадзор добился удаления пиратских копий эпизодов сериала «Рассказ служанки» с более 200 страниц интернет-сайтов. Ранее Роскомнадзор направил владельцам 136 ресурсов уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям отечественного сериала «Sпарта».