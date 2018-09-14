Прямой эфир

Скончался советский конькобежец Валентин Чайкин

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Thilo Frank
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советский конькобежец Валентин Чайкин скончался на 94-м году жизни. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Кирова.

За время своей карьеры в 1952 году на чемпионате СССР он установил мировой рекорд на дистанции 1500 м, который был побит только в 1955 году, сообщает телеканал «Матч!».

Чайкин известен не только как спортсмен, но и как заслуженный тренер конькобежного спорта. За время своей работы он подготовил двух мастеров спорта международного класса и 17 мастеров спорта СССР. Долгое время он работал в Кировском педагогическом институте и занимался научной деятельностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер автор иллюстраций книг Маршака, Марка Твена и Хармса
Умерла актриса Фенелла Филдинг

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017