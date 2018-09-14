Скончался советский конькобежец Валентин Чайкин

Советский конькобежец Валентин Чайкин скончался на 94-м году жизни. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Кирова.

За время своей карьеры в 1952 году на чемпионате СССР он установил мировой рекорд на дистанции 1500 м, который был побит только в 1955 году, сообщает телеканал «Матч!».

Чайкин известен не только как спортсмен, но и как заслуженный тренер конькобежного спорта. За время своей работы он подготовил двух мастеров спорта международного класса и 17 мастеров спорта СССР. Долгое время он работал в Кировском педагогическом институте и занимался научной деятельностью.