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Железнодорожные войска будут осуществлять спасательные работы при ЧС

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Железнодорожные войска будут осуществлять спасательные работы при чрезвычайных ситуациях и ликвидации катастроф. Об этом «Известиям» сообщили в Минобороны. До 2020 года планируется снабдить войска специальной техникой.

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В настоящее время в состав железнодорожных войск входят 10 отдельных бригад и несколько учебных частей. В их состав входят от двух до пяти батальонов, которые подразделяются на понтонно-мостовые, ремонтно-восстановительные, путевые, мостовые, батальоны механизации. Кроме того, в подчинении 8-го территориального командования (зона ответственности — юг России) есть несколько бронепоездов.

Решение о расширении функционала железнодорожников было принято в том числе после строительства ими с опережением графика железнодорожной ветки в обход территории Украины, на которой в 2014 году начался вооруженный конфликт. Кроме того, такие войска способны оперативно прибыть в любую местность и работать в любых условиях.

По мнению экспертов, в будущем российские железнодорожные войска могут быть задействованы в строительстве и восстановлении путей в Сирии, а также в прокладывании отдельных веток к приполярным объектам, находящимся в зоне ответственности арктического командования.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Военные железнодорожники получили приоритет

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