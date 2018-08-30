Подразделения беспилотников создают в железнодорожных войсках ВВО

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создают в железнодорожных войсках Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщила пресс-служба округа.

На данный момент ведется работа по подбору военнослужащих, а также их подготовке в центре БПЛА Минобороны России. Подразделения планируется оснастить беспилотниками малой дальности, пишет «РИА Новости».

Специалисты будут отвечать за задачи по инженерной разведке местности перед работами по возведению железнодорожных мостов и путей и другие вопросы, требующие участи беспилотной авиации.

27 августа стало известно, что в Вооруженных силах России появились мобильные группы по борьбе с беспилотниками, использующие опыт боевых действий в Сирии.