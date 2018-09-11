Ущерб подвижному составу железных дорог Сирии превысил $1,2 млрд

Ущерб подвижному составу железных дорог Сирии, который за время войны нанесли террористы, составил $1,2 млрд. Об этом рассказал генеральный директор железнодорожной компании страны Наджиб аль-Фарез.

По его словам, основная часть вагонов и тепловозов был сожжены и уничтожены боевиками. На данный момент удалось восстановить 55 вагонов. Также аль-Фарез отметил, что сирийские специалисты хотели бы сотрудничать с российскими коллегами, переговоры об этом уже ведутся, пишет ТАСС.

Также директор рассказал, что основной задачей железнодорожной компания является восстановление сообщения Дамаска с Алеппо, Хомсом, Латакией и Хамой. В освобожденных районах уже восстанавливают сообщение.

Столицу Сирии Дамаск ранее поместили на последнее, 140-е место в рейтинге самых комфортных для проживания городов мира, а губернатор Хомса Таляль Барази заявил, что ущерб, нанесенный террористами сирийской провинции, составляет не менее $2 млрд.