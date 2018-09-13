Audi показал новое изображение первого электрокроссовера E-Tron
Немецкий автоконцерн Audi опубликовал новое изображение первого электрического кроссовера E-Tron. Презентация полностью готовой к продажам модели состоится в Сан-Франциско 17 сентября, говорится на сайте производителя.
На тизере электромобиль видно не целиком: из-под черной ткани, которым накрыта машина, просвечивают только светодиодные фары.
Одной зарядки E-Tron хватит на 400 км. Пополнить запас электроэнергии можно будет всего за 30 минут.
Audi также разработала для новинки видеокамеры вместо боковых зеркал заднего вида.
Сборка Audi E-Tron стартовала в начале сентября в Бельгии.
Electric is going Audi in 7 days: https://t.co/YoXyhOXtnG pic.twitter.com/GkZK1dTtyu— Audi (@Audi) 10 сентября 2018 г.
В день презентации в США также стартуют заказы на электрокроссовер.
В июне Audi и Airbus объявили о разработке летающего такси Urban Air Mobility. Правительство Германии уже подписало протокол о намерении создать систему мобильности в условиях мегаполиса в пригороде Ингольштадта.