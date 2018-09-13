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В Гане похоронили Кофи Аннана

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Фото: REUTERS/Francis Kokoroko
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Прощание с седьмым Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном завершилось в столице Ганы Аккре. Церемония закончилась возложением венков к его могиле. Об этом пишет новостной канал Africa News в четверг, 13 сентября.

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Аннан похоронен на военном кладбище на своей родине. Церемонию посетили члены семьи, близкие друзья, среди которых лидеры стран.

На похороны также приехали действующий генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Ганы Нана Акуфо-Аддо. Российскую делегацию возглавил представитель страны при Африканском союзе Всеволод Ткаченко, уточняет «РИА Новости».

Кофи Аннан умер 18 августа на 81-м году жизни. Он возглавлял Организацию Объединенных Наций с 1997 по 2006 год. С февраля по август 2012 года он был специальным посланником Лиги арабских государств в Сирии для урегулирования конфликта.

В 2001 году его наградили Нобелевской премией мира за вклад в создание более организованного и прочного мира во всем мире.

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