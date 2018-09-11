Тело экс-генсека ООН Кофи Аннана доставили в Гану‍

Тело бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Кофи Аннана доставлено на его родину — в Гану.

Как сообщает агентство AFP, гроб, накрытый флагом ООН, сопровождала вдова бывшего генсека, его дети и представители всемирной организации. В церемонии встречи тела принял участие президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.

Похороны Аннана состоятся 13 сентября на новом военном кладбище в столице страны Аккре.

Кофи Аннан умер 18 августа на 81-м году жизни. Он возглавлял Организацию Объединенных Наций с 1997 по 2006 годы и был седьмым генсеком ООН.

С февраля по август 2012 года он был специальным посланником Организации и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Сирии для урегулирования конфликта.

В 2001 году его наградили Нобелевской премией мира за вклад в создание более организованного и прочного мира во всем мире.