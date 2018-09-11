Тело экс-генсека ООН Кофи Аннана доставили в Гану
Тело бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Кофи Аннана доставлено на его родину — в Гану.
Как сообщает агентство AFP, гроб, накрытый флагом ООН, сопровождала вдова бывшего генсека, его дети и представители всемирной организации. В церемонии встречи тела принял участие президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.
Похороны Аннана состоятся 13 сентября на новом военном кладбище в столице страны Аккре.
Кофи Аннан умер 18 августа на 81-м году жизни. Он возглавлял Организацию Объединенных Наций с 1997 по 2006 годы и был седьмым генсеком ООН.
С февраля по август 2012 года он был специальным посланником Организации и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Сирии для урегулирования конфликта.
В 2001 году его наградили Нобелевской премией мира за вклад в создание более организованного и прочного мира во всем мире.
В субботу, 18 августа, на 81-м году жизни скончался седьмой генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Он родился 8 апреля 1938 года в английской колонии Золотой Берег, которая в 1957 году стала независимым государством Гана. Аннан возглавлял организацию с 1997 по 2006 годы. В 2001-м он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в создание более организованного и прочного мира во всем мире. О том, как и с кем работал генсек, — в галерее портала iz.ru.
Президент общества дружбы «Гана–СССР» Кофи Аннан во время пресс-конференции с журналистами в Доме дружбы в Москве. 29 марта 1963 года.
Кофи Аннан, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по операциям по поддержанию мира. 1993 год.
Первая официальная встреча президента России Бориса Ельцина и генерального секретаря ООН Кофи Аннана. 17 мая 1997 года.
Кофи Аннан и Папа Иоанн Павел II. Ватикан, 1997 год.
Ясир Арафат и Кофи Аннан на ВЭФ в Давосе, Швейцария. 31 января 1999 года.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан в Индонезии, 2001 год.
Кофи Аннан с только что присужденной ему Нобелевской премией мира. Осло, 12 октября 2001 года.
Королева Елизавета II награждает Кофи Аннана почетным орденом Святых Михаила и Георгия. 2007 год.
Нельсон Мандела и бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Йоханнесбург, Южная Африка. 2007 год.
Бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан с переделанным под гитару АК-47. 2007 год.