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Тело экс-генсека ООН Кофи Аннана доставили в Гану‍

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Тело бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Кофи Аннана доставлено на его родину — в Гану. 

Как сообщает агентство AFP, гроб, накрытый флагом ООН, сопровождала вдова бывшего генсека, его дети и представители всемирной организации. В церемонии встречи тела принял участие президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.

Похороны Аннана состоятся 13 сентября на новом военном кладбище в столице страны Аккре.

Кофи Аннан умер 18 августа на 81-м году жизни. Он возглавлял Организацию Объединенных Наций с 1997 по 2006 годы и был седьмым генсеком ООН.

С февраля по август 2012 года он был специальным посланником Организации и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Сирии для урегулирования конфликта.

В 2001 году его наградили Нобелевской премией мира за вклад в создание более организованного и прочного мира во всем мире.

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В субботу, 18 августа, на 81-м году жизни скончался седьмой генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Он родился 8 апреля 1938 года в английской колонии Золотой Берег, которая в 1957 году стала независимым государством Гана. Аннан возглавлял организацию с 1997 по 2006 годы. В 2001-м он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в создание более организованного и прочного мира во всем мире. О том, как и с кем работал генсек, — в галерее портала iz.ru. 

Фото: Getty Images/Micheline Pelletier/Sygma
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Президент общества дружбы «Гана–СССР» Кофи Аннан во время пресс-конференции с журналистами в Доме дружбы в Москве. 29 марта 1963 года.

Фото: ТАСС/Евзерихин Эммануил
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Кофи Аннан, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по операциям по поддержанию мира. 1993 год.

Фото: TASS/AP/Ed Bailey
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Первая официальная встреча президента России Бориса Ельцина и генерального секретаря ООН Кофи Аннана. 17 мая 1997 года.

 

 

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Кофи Аннан и Папа Иоанн Павел II. Ватикан, 1997 год.

Фото: REUTERS/Pool
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Ясир Арафат и Кофи Аннан на ВЭФ в Давосе, Швейцария. 31 января 1999 года.

Фото: TASS/PATRICK AVIOLAT
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан в Индонезии, 2001 год.

 

Фото: REUTERS/Darren Whiteside
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Кофи Аннан с только что присужденной ему Нобелевской премией мира. Осло, 12 октября 2001 года.

 

 

Фото: TASS/HEIKO JUNGE
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Королева Елизавета II награждает Кофи Аннана почетным орденом Святых Михаила и Георгия. 2007 год.

Фото: Getty Images/Tim Graham/Contributor
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Нельсон Мандела и бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Йоханнесбург, Южная Африка. 2007 год.

Фото: ТАСС/AP
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Бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан с переделанным под гитару АК-47. 2007 год.

Фото: REUTERS/Herwig Prammer
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