Украинские политики перессорились в эфире из-за русского языка

Украинские политики устроили перепалку в прямом эфире телеканала Newsone. Поводом для ссоры стала тема русского языка.

Бывший депутат Верховной рады, известная защитница украинского языка Ирина Фарион заявила, что русский язык — это «язык оккупантов», передает «РИА Новости». Более того, по ее мнению, украинцев необходимо приучать писать и говорить в публичном пространстве только на государственном языке.

Политик призвала наказывать за несоблюдение этого правила вплоть до уголовной ответственности.

Заявления Фарион возмутили общественного деятеля Дмитрия Спивака.

«Для меня русский язык — это не язык оккупанта, для меня — это язык Толстого, Пушкина, Лермонтова! Точно не госпоже Фарион и госпоже Ницой (Лариса Ницой, детская писательница, известная защитница украинского языка. — Ред.) определять, на каком языке кому из граждан Украины говорить!» — сказал Спивак.

В свою очередь Фарион высказалась за то, чтобы люди, не знающие в совершенстве государственного языка, были лишены права на работу и образование в Украине.

22 августа Украинская национальная комиссия по вопросам правописания презентовала новый проект правописания.

По новым нормам, в частности, будет разрешена вариативность написания слов с чередованием украинских букв «у» и «в» (аудиторія/авдиторія), «і» и «и» (індик/индик), «ф» и «т» (кафедра/катедра, Афіни/Атени).

Общественное обсуждение проекта новой редакции украинского правописания продлится до 15 сентября.