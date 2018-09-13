Жириновский и Хинштейн устроили перепалку в прямом эфире

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и самарский депутат Александр Хинштейн повздорили во время перерыва программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Передача вышла в прямом эфире 12 сентября.

На кадрах видно, что Жириновский оскорбляет Хинштейна, говоря «завистник обычный, мракобес». В ответ самарский депутат начал записывать всё на камеру.

«Записывай, записывай! Подлец всегда записывает и побежит доносить. Донести, записать, возбудить!» — кричал лидер ЛДПР.

В ответ Хинштейн пообещал пожаловаться в комиссию по этике.

Позже самарский депутат рассказал о конфликте в Twitter. По его словам, едва прекратились съемки, как Жириновский начал называть его подлецом, пригрозил вымазать фекалиями и гнал вон с передачи.

«Владимир Соловьев и редакторы кое-как сдерживали старика. Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился», — пояснил Хинштейн.