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Жириновский и Хинштейн устроили перепалку в прямом эфире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и самарский депутат Александр Хинштейн повздорили во время перерыва программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

Передача вышла в прямом эфире 12 сентября. 

На кадрах видно, что Жириновский оскорбляет Хинштейна, говоря «завистник обычный, мракобес». В ответ самарский депутат начал записывать всё на камеру. 

«Записывай, записывай! Подлец всегда записывает и побежит доносить. Донести, записать, возбудить!» — кричал лидер ЛДПР.

В ответ Хинштейн пообещал пожаловаться в комиссию по этике.

Позже самарский депутат рассказал о конфликте в Twitter. По его словам, едва прекратились съемки, как Жириновский начал называть его подлецом, пригрозил вымазать фекалиями и гнал вон с передачи.  

«Владимир Соловьев и редакторы кое-как сдерживали старика. Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился», — пояснил Хинштейн. 

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