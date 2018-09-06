На Жириновского напал коммунист с пивом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о нападении активиста, выкрикивавшего коммунистические лозунги. По словам политика, его пытались облить пивом, однако находившийся рядом депутат Василий Власов закрыл его собой.

Инцидент произошел, когда Жириновский возвращался с пресс-конференции. Лидер ЛДПР написал в Telegram, что зашел вместе с соратниками в кафе, «чтобы выпить освежающего кваса».

Во время обсуждения программы кандидата в мэры Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева к либерал-демократам подбежал «взъерошенный юноша».

«Выкрикивая коммунистические лозунги и требуя запретить все партии, кроме левых», этот человек плеснул в сторону членов ЛДПР пивом из своего стакана. Власов «принял удар на себя и расплатился за это мокрым костюмом», отметил Жириновский.

«Василий, ты должен знать, партия тебе этого не забудет!» — поблагодарил однопартийца лидер либерал-демократов.

15 июля, в день финала ЧМ-2018, 27-летний журналист интернет-издания Глеб Струнников облил Жириновского, гулявшего вместе с болельщиками по Никольской улице, пивом. Нарушителя задержали и сразу доставили в отделение полиции. Струнникова приговорили к административному аресту на 14 суток.