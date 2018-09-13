Усэйн Болт стал самым быстрым человеком в космосе

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт стал самым быстрым человеком не только на Земле, но и в космосе. 12 сентября восьмикратный олимпийский чемпион опубликовал на своей странице в Twitter видео забега в условиях невесомости на борту самолета Airbus Zero-G, который может имитировать условия нулевой гравитации.

Автор восьми мировых рекордов обогнал в невесомости астронавта и главу компании, предлагающей услуги по имитации невесомости на борту самолета, Жана-Франсуа Клервуа и дизайнера Октава де Голля, который изобрел бутылку, из которой можно пить шампанское в невесомости.

Болт — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд. Также на его счету рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

В 2017 году Болт завершил карьеру в беге, а в июне дебютировал в футболе. Он провел первый матч за норвежский футбольный клуб Strømsgodset Idrettsforening, а в августе выступил за австралийскую команду Central Cost Mariners.