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Усэйн Болт стал самым быстрым человеком в космосе

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Ямайский легкоатлет Усэйн Болт стал самым быстрым человеком не только на Земле, но и в космосе. 12 сентября восьмикратный олимпийский чемпион опубликовал на своей странице в Twitter видео забега в условиях невесомости на борту самолета Airbus Zero-G, который может имитировать условия нулевой гравитации.

Автор восьми мировых рекордов обогнал в невесомости астронавта и главу компании, предлагающей услуги по имитации невесомости на борту самолета, Жана-Франсуа Клервуа и дизайнера Октава де Голля, который изобрел бутылку, из которой можно пить шампанское в невесомости.

Болт — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд. Также на его счету рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

В 2017 году Болт завершил карьеру в беге, а в июне дебютировал в футболе. Он провел первый матч за норвежский футбольный клуб Strømsgodset Idrettsforening, а в августе выступил за австралийскую команду Central Cost Mariners.

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