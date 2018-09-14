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7–14 сентября в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Участница празднования Дня города на Манежной площади в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Выступление артистов французского центра «Транс экспресс» на Манежной площади в Москве в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Праздничный концерт в честь 871-летия Москвы на Воробьевых горах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Салют в честь Дня города над Кремлевской и Москворецкой набережными
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Первые осенние дни в парке Горького
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Участники театрального велопробега, который прошел в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах мэра Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Площадка Восточного экономического форума, который открылся во Владивостоке 11 сентября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Робот разливает посетителям напитки на одном из стендов ВЭФа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игровой момент в матче сборной России с национальной командой Чехии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Артисты Театра на Таганке в концертной версии мюзикла «Суини Тодд», которую показали в саду «Эрмитаж» в рамках Театрального марша
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Матч КХЛ «Спартак» - «Куньлунь Ред Стар»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Автомобиль, представленный на международной выставке «Импортозамещение», которая прошла в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Тренер сборной России Станислав Черчесов во время товарищеского матча с командой Чехии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
На выставке «Георгий Нисский. Горизонты» в Институте русского реалистического искусства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Пекол
Актер, сценарист, продюсер Иван Охлобыстин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Игровой момент матча молодежных сборных России и Египта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая перед началом пленарного заседания Восточного экономического форума
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Хоккейный матч ЦСКА–«Локомотив»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Лидер КНР Си Цзиньпин (слева) и президент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания совместных документов, которая состоялась в рамках ВЭФа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Во время Восточного экономического форума во Владивостоке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках ВЭФа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
На одном из стендов Восточного экономического форума во Владивостоке
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