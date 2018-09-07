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31 августа – 7 сентября в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Вид на памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Учащиеся Первого Московского кадетского корпуса на праздничной линейке в честь Дня знаний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Церемония прощания с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. П.И. Чайковского
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Эвакуация детей после выброса химикатов в городе Армянск в Крыму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Болельщики ЦСКА на матче 6-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Урал» (Екатеринбург)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Показательные занятия 1-й гвардейской танковой армии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Пекол
День знаний в школе Московского городского педагогического университета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Посетители парка Горького, который в августе 2018-го отметил 90-летний юбилей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игроки ЦСКА Федор Чалов и Марио Фернандес радуются забитому голу в матче 6-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Урал» (Екатеринбург)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Показательные занятия 1-й гвардейской танковой армии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Динамо» (Москва) и ХК «Сибирь» (Новосибирская область)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Ангар, в котором хранятся обломки самолета Ту-154М, разбившегося в 2010 году под Смоленском, — на его борту находились президент Польши Лех Качиньский и представители высшего руководства страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Сбор артистов театра и студентов Школы Олега Табакова
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