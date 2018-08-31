24–31 августа в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Промышленные альпинисты моют окна башни «Эволюция» Московского международного делового центра «Москва-Сити»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Cтенд компании KIA на Московском международном автомобильном салоне – 2018
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Торжественная церемония открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Вид на Токаревский маяк во Владивостоке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин перед началом 263-го театрального сезона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Игрок ХК «Динамо» Сергей Алексеев (слева) и ПХК ЦСКА Кирилл Капризов в матче Кубка мэра Москвы между ХК «Динамо» (Москва) и ПХК ЦСКА (Москва)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Болельщики во время матча 5-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между московскими клубами «Спартак» и «Динамо»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Торжественная церемония открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц Герхард презентуют автомобиль Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне – 2018
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Вратарь ФК «Динамо» Антон Шунин в матче 5-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между московскими клубами «Спартак» и «Динамо»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Посетительница на выставке-инсталляции «Анатомия кубизма» в Музее изобразительных искусств имени Пушкина
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