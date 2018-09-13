Сотни медуз выбросило на берег Азовского моря. Кадры с морскими обитателями публикуют в интернете жители Краснодарского края.

Очевидцы не подходят близко к медузам и не заходят в море, боясь обжечься.

При этом такое явление не считается редкостью в данном регионе, отмечает сайт телеканала РЕН ТВ.

О неожиданном росте числа ядовитых медуз в Азовском море стало известно в начале августа. Купол некоторых из них достигает 50 см. По словам очевидцев, из-за большого скопления корнеротов мелководье окрасилось в фиолетово-синий цвет. Как правило, медузы выплывают на поверхность во время штиля.