Скопления ядовитых медуз обнаружены в Азовском море

Туристы сообщают о появлении на мелководье в Азовском море медуз-корнеротов. Они могут вызывать ожоги при прикосновении.

Купол медуз достигает 50 см. По словам туристов, местами мелководье окрасилось в фиолетово-синий цвет из-за большого количества корнеротов. На побережье Азовского моря в Краснодарском крае обнаружены сотни медуз, в то время как со стороны Крыма сообщают о тысячных скоплениях. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24».

Ученые поясняют, что у корнеротов имеются восемь отростков, которые содержат яд. Медузы могут оставить ожоги на теле человека. Специалисты объясняют, что во время шторма медузы стремятся уйти на глубину, но во время штиля корнероты выплывают на поверхность.

Ранее сообщалось, что сотрудники Азовского НИИ рыбного хозяйства предложили использовать черноморских медуз в пищевом производстве. Их можно использовать для приготовления супов, добавлять в салаты или суши.