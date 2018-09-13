Прямой эфир

Названы дата и место проведения «Евровидения-2019»

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» состоится в израильском Тель-Авиве, сообщают организаторы шоу.

Пузыри земли
Почему «Евровидение» превратилось в назойливый морок

Мероприятие пройдет на площадке международного конференц-центра Expo Tel Aviv. Полуфиналы назначили на 14 и 16 мая, финал — на 18 мая. 

Отмечается, что такое решение было принято советом конкурса, после того как израильскую телекомпанию KAN попросили представить как минимум два потенциальных города-кандидата для проведения песенного конкурса. За право устроить шоу также боролись Иерусалим и Эйлат. 

«Все заявки были образцовыми, но в конце концов мы решили, что Тель-Авив обеспечивает лучшую атмосферу для крупнейшего в мире концерта живой музыки», — сказал Джон Ола Санд, исполнительный директор EBU. 

Тель-Авив — второй по величине город Израиля, расположенный на побережье Средиземного моря. Его население составляет более 400 тыс. человек. 

Летом сообщалось, что проведение песенного конкурса в Израиле оказалось под угрозой срыва. Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила победительницу «Евровидения-2018» Нетту Барзилай в плагиате. Кроме того, возникла неопределенность по вопросу финансирования конкурса и места его проведения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лоза обвинил «Евровидение» в разъединении Европы
16-летний пианист Иван Бессонов победил на классическом Евровидении

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017