Названы дата и место проведения «Евровидения-2019»

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» состоится в израильском Тель-Авиве, сообщают организаторы шоу.

Мероприятие пройдет на площадке международного конференц-центра Expo Tel Aviv. Полуфиналы назначили на 14 и 16 мая, финал — на 18 мая.

Отмечается, что такое решение было принято советом конкурса, после того как израильскую телекомпанию KAN попросили представить как минимум два потенциальных города-кандидата для проведения песенного конкурса. За право устроить шоу также боролись Иерусалим и Эйлат.

«Все заявки были образцовыми, но в конце концов мы решили, что Тель-Авив обеспечивает лучшую атмосферу для крупнейшего в мире концерта живой музыки», — сказал Джон Ола Санд, исполнительный директор EBU.

Тель-Авив — второй по величине город Израиля, расположенный на побережье Средиземного моря. Его население составляет более 400 тыс. человек.

Летом сообщалось, что проведение песенного конкурса в Израиле оказалось под угрозой срыва. Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила победительницу «Евровидения-2018» Нетту Барзилай в плагиате. Кроме того, возникла неопределенность по вопросу финансирования конкурса и места его проведения.