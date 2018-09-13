Десять грибников пропали в лесах Тюменской области за один день

В лесах Тюменской области 11 сентября пропали сразу десять человек, которые ушли за грибами. Поисковые операции проводились в районе поселка Карагандинского, деревни Тараскуль, Сосновки, около Ялуторовска и в 100 км от села Тюнево.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области, пропажа грибников в лесах — это обычное явление. Люди заходят глубоко в лес, теряют ориентиры и звонят спасателям. Отмечается, что в большинстве случаев после звонка люди сами находят дорогу обратно, сообщает портал «Наш город».

11 сентября девять поисковых операций завершились быстро. Грибники были быстро обнаружены, медицинская помощь им не потребовалась. Еще одну женщину удалось вывести из леса позднее. В настоящее время все потерявшиеся находятся в безопасности.

В конце июля 80-летний пенсионер-грибник потерялся в лесу во Владимирской области. Была организована поисковая операция, но через три дня дедушка сам вышел из леса прямо к месту поискового штаба. Он был очень уставшим и голодным, но невредимым. Медицинская помощь ему не понадобилась. В общей сложности он провел в лесу три дня.