Прямой эфир

Десять грибников пропали в лесах Тюменской области за один день

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В лесах Тюменской области 11 сентября пропали сразу десять человек, которые ушли за грибами. Поисковые операции проводились в районе поселка Карагандинского, деревни Тараскуль, Сосновки, около Ялуторовска и в 100 км от села Тюнево.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области, пропажа грибников в лесах — это обычное явление. Люди заходят глубоко в лес, теряют ориентиры и звонят спасателям. Отмечается, что в большинстве случаев после звонка люди сами находят дорогу обратно, сообщает портал «Наш город».

11 сентября девять поисковых операций завершились быстро. Грибники были быстро обнаружены, медицинская помощь им не потребовалась. Еще одну женщину удалось вывести из леса позднее. В настоящее время все потерявшиеся находятся в безопасности.

В конце июля 80-летний пенсионер-грибник потерялся в лесу во Владимирской области. Была организована поисковая операция, но через три дня дедушка сам вышел из леса прямо к месту поискового штаба. Он был очень уставшим и голодным, но невредимым. Медицинская помощь ему не понадобилась. В общей сложности он провел в лесу три дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС вторые сутки разыскивает пропавшего в лесу Приангарья ягодника
МЧС спасли потерявшихся двух женщин и ребенка в лесу в Хабаровском крае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017