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МЧС вторые сутки разыскивает пропавшего в лесу Приангарья ягодника

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Сотрудники МЧС и полиции, волонтеры и представители местной администрации вторые сутки разыскивают мужчину, который ушел собирать ягоды в лес в Тайшетском районе Иркутской области и пропал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в правоохранительные органы обратился местный житель, который сообщил, что в лесу потерялся его знакомый. Было установлено, что 10 сентября мужчина 1971 года рождения уехал в лес в 15 км от деревни Георгиевка и до сих пор не вернулся, пишет ИА IrkutskMedia.

Были организованы поиски. В поисковой операции задействованы волонтеры, сотрудники полиции, спасатели и представители местной администрации. Розыскные мероприятия продолжаются.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам не заходить глубоко в лес, а также перед походом убедиться, что у них есть средство связи.

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