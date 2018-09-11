МЧС вторые сутки разыскивает пропавшего в лесу Приангарья ягодника

Сотрудники МЧС и полиции, волонтеры и представители местной администрации вторые сутки разыскивают мужчину, который ушел собирать ягоды в лес в Тайшетском районе Иркутской области и пропал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в правоохранительные органы обратился местный житель, который сообщил, что в лесу потерялся его знакомый. Было установлено, что 10 сентября мужчина 1971 года рождения уехал в лес в 15 км от деревни Георгиевка и до сих пор не вернулся, пишет ИА IrkutskMedia.

Были организованы поиски. В поисковой операции задействованы волонтеры, сотрудники полиции, спасатели и представители местной администрации. Розыскные мероприятия продолжаются.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам не заходить глубоко в лес, а также перед походом убедиться, что у них есть средство связи.