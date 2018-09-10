МЧС спасли потерявшихся двух женщин и ребенка в лесу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники МЧС обнаружили двух женщин и ребенка, которые потерялись в лесу в районе поселка Некрасовка Хабаровского района. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о пропаже людей поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России 9 сентября в 21:20. Спасатели прибыли в район поисков в 21:59, связь с потерявшими ориентиры женщинами поддерживали при помощи мобильной связи, сообщает ИА AmurMedia.

Поисковая операция длилась около двух часов, после чего люди были найдены. Медицинская помощь им не понадобилась.

В поисках были задействованы 13 человек личного состава и три единицы техники.