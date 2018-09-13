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Современные игровые и спортивные площадки появились в Стерлитамаке

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В трех самых больших дворах Стерлитамака Республики Башкортостан установили спортивные и игровые площадки. Средства на реализацию проекта выделила АО «Башкирская содовая компания» (БСК) в рамках социального проекта «Стерлитамак – наш общий дом».

Новые игровые и спортивные площадки появились на улицах Николаева, Дружбы, Шаймуратова и Худайбердина, где проживают порядка 1,5 тыс. человек. Отмечается, что впервые в Стерлитамаке к благоустройству дворовых территорий подошли комплексно. Так, были учтены пожелания местных жителей, требования к безопасности всех игровых горок, качелей и спортивных объектах, пишет «МедиаКорСеть».

Как рассказал куратор проекта, директор по управлению персоналом и общим вопросам БСК Владимир Ануфриев, самые крупные дворы города, общие сразу для нескольких домов, были отобраны специально в рамках реализации первого этапа проекта по благоустройству. На каждый двор в среднем было потрачено порядка 3 млн рублей.

По завершению всех работ и открытию площадок был устроен праздник, на котором выступали различные творческие коллективы и клоуны. Программа по благоустройству в городе будет продолжена.

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