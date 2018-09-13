Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области‍

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе села Ямск Ольского района Магаданской области. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) региона.

Инцидент произошел в 11:45 по местному времени (3:45 мск). На борту вертолета находились три члена экипажа. Сообщается, что никто не погиб, также нет серьезных травм, пишет ТАСС.

Все пострадавшие находятся в фельдшерско-акушерском пункте села Ямск, которое находится в 192 км от Магадана. Добраться до села можно только на вертолете, вероятно, за пострадавшими будет выслан другой.