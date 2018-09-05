Авария частного вертолета в Чехии унесла жизни четырех человек

Частный вертолет Robinson R44 разбился на западе Чехии, погибли четыре человека — трое мужчин и женщина, еще двое ранены. Об этом в среду, 5 сентября, заявил глава управления пожарной охраны республики Петр Понцар.

«Robinson R44... после произведенного маневра неожиданно перевернулся в воздухе и упал на один из цехов производственного комплекса в южной части города», — цитирует его «РИА Новости».

Сейчас пожарные заняты оценками ущерба, нанесенного зданию, и извлечением из него обломков вертолета.

3 сентября спасатели обнаружили обломки вертолета Ми-8 с телами пилотов. Машина пропала накануне в Иркутской области.