Прямой эфир

Авария частного вертолета в Чехии унесла жизни четырех человек

0
Фото: Twitter.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Частный вертолет Robinson R44 разбился на западе Чехии, погибли четыре человека — трое мужчин и женщина, еще двое ранены. Об этом в среду, 5 сентября, заявил глава управления пожарной охраны республики Петр Понцар.

«Robinson R44... после произведенного маневра неожиданно перевернулся в воздухе и упал на один из цехов производственного комплекса в южной части города», — цитирует его «РИА Новости».

Сейчас пожарные заняты оценками ущерба, нанесенного зданию, и извлечением из него обломков вертолета.

3 сентября спасатели обнаружили обломки вертолета Ми-8 с телами пилотов. Машина пропала накануне в Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Найдены «черные ящики» разбившегося в Иркутской области вертолета
Тела погибших обнаружены на месте крушения вертолета под Иркутском

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017