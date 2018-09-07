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На Украине потерпел крушение спасательный вертолет

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Фото: dsns.gov.ua
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В Харьковской области потерпел крушение вертолет госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообищило 6 сентября агентство УНН.

Как отмечает «Газета.ру, воздушное судно рухнуло в Красноградском районе, при этом никто не погиб.

«В результате происшествия погибших нет. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка», –– приводятся слова заместителя начальника нацполиции Украины в Харьковской области Сергея Чижа.

Ранее в четверг в Киеве потерпел крушение частный вертолет, пострадали два человека. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.

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