На Украине потерпел крушение спасательный вертолет

В Харьковской области потерпел крушение вертолет госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообищило 6 сентября агентство УНН.

Как отмечает «Газета.ру, воздушное судно рухнуло в Красноградском районе, при этом никто не погиб.

«В результате происшествия погибших нет. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка», –– приводятся слова заместителя начальника нацполиции Украины в Харьковской области Сергея Чижа.

Ранее в четверг в Киеве потерпел крушение частный вертолет, пострадали два человека. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.