Вертолет потерпел крушение в районе Стамбула

Вертолет потерпел крушение недалеко от турецкого города Стамбул. Он упал в воды Мраморного моря, два человека, находившиеся в нем, спасены и госпитализированы.

Как сообщил в четверг, 6 сентября, телеканал NTV, причиной падения вертолета могли стать неблагоприятные погодные условия. На кадрах, показанных в эфире, видны спасенные люди и обломки машины, находящиеся на поверхности воды.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, отмечает «Газета.ру». Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.

Накануне частный вертолет Robinson R44 разбился на западе Чехии, погибли четыре человека — трое мужчин и женщина.