Прямой эфир

Вертолет потерпел крушение в районе Стамбула

0
Фото: ntv.com.tr
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вертолет потерпел крушение недалеко от турецкого города Стамбул. Он упал в воды Мраморного моря, два человека, находившиеся в нем, спасены и госпитализированы.

Как сообщил в четверг, 6 сентября, телеканал NTV, причиной падения вертолета могли стать неблагоприятные погодные условия. На кадрах, показанных в эфире, видны спасенные люди и обломки машины, находящиеся на поверхности воды.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, отмечает «Газета.ру». Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.

Накануне частный вертолет Robinson R44 разбился на западе Чехии, погибли четыре человека — трое мужчин и женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели обнаружили пропавший в Иркутской области вертолет
В Бурятии пропал вертолет после вылета из Улан-Удэ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017