На гербе Казахстана появится название страны на латинице

На государственном гербе Казахстана появится название страны на латинице (Qazaqstan). Об этом рассказали в пресс-службе комитета технического регулирования и метрологии (КТРМ) министерства по инвестициям и развитию республики.

В результате заседания в Эталонном центре научно-техническая комиссия под председательством главы КТРМ Армана Шаккалиева и автора герба Жандарбека Малибекова внесла в национальный стандарт изменения на написание слова на латинице, а также в части допуска цветового диапазона, пишет «Интерфакс-Казахстан».

Указ о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу глава республики Нурсултан Назарбаев подписал 26 октября 2017 года. Он поручил завершить все необходимые мероприятия в связи с реформой письменности в Казахстане до 2025 года. Переход казахского языка с кириллицы на латиницу не затронет права русскоязычных жителей Казахстана.