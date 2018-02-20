Назарбаев утвердил новую редакцию казахского алфавита на латинице

Президент Казахстана предложил новую редакцию алфавита казахского языка, основанного на латинской графике:

Нурсултан Назарбаев внес изменения в свой прежний указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. В новом указе Назарбаева от 19 февраля, в обновленном алфавите на латинице стало меньше апострофов и появились две двойные буквы, отмечается на сайте президента Казахстана.

Указ о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу Назарбаев подписал 26 октября 2017 года. Портал iz.ru сообщал, что глава республики поручил завершить все необходимые мероприятия в связи с реформой письменности в Казахстане до 2025 года. Переход казахского языка с кириллицы на латиницу не затронет права русскоязычных жителей Казахстана.